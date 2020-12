Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstählen

HennefHennef (ots)

Drei bislang unbekannte Tatverdächtige stehen im Verdacht in fünf Fällen in Hennefer Discountermärkten gewerbsmäßigen Bandendiebstahl begangen zu haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 15.07.2020 und dem 17.07.2020. Im Einzelnen kam es zu Diebstählen von Geldbörsen in einem Aldi-Markt im Hennefer Stadtgebiet sowie einem weiteren Aldi und einem Lidl-Markt in Hennef-Uckerath. Mit einer beim Geldbörsendiebstahl erlangten Debitkarte versuchten die Täter zudem, Bargeld an einem Geldautomaten am REWE-Markt in Hennef-Stadt abzuheben. Die Tatverdächtigen haben möglicherweise Bezug zum Raum Leverkusen, da eine entwendete Geldbörse in Leverkusen aufgefunden wurde und einem Zeugen ein Mercedes Benz (A-Klasse dunkelgrau/braun) mit Leverkusener (LEV) Kennzeichen als verdächtig auffiel. Die Polizei veröffentlicht auf richterlichen Beschluss Bilder der Verdächtigen aus Überwachungskameras und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Tatverdächtigen machen? Er kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen genommen. Die Bilder sind unter folgendem Link einsehbar. Dort können auch online Hinweise gegeben werden.

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hennef-bandendiebstahl

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell