Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Unfallstelle gesucht

MuchMuch (ots)

Am Sonntag, 15.11.2020 gegen 21:15 Uhr meldeten Zeugen einen Raser auf der Hauptstraße in Much. Ein Mann in einem silberfarbenen VW Golf sollte mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit die Hauptstraße auf und ab fahren. Dabei sei es bereits fast zu Zusammenstößen mit geparkten Fahrzeugen gekommen. Die zum Einsatz entsandten Polizisten konnten den Golf nicht mehr antreffen. Die Zeugen teilten allerdings das abgelesene Kennzeichen mit. Der Fahrer wurde von den Zeugen als etwa 35-jähriger korpulenter Mann mit Bart und Brille beschrieben. An der Halteranschrift fanden die Beamten das besagte Fahrzeug vor. Ein Halter oder Fahrer konnte jedoch nicht angetroffen werden. Der Golf 3 wies im Frontbereich frische Unfallschäden mit Erd- und Grasanhaftungen auf, die auf die Beteiligung an einem Verkehrsunfall hindeuten. Ein entsprechender Unfallort wurde jedoch bislang nicht bekannt. Die Schäden entsprechen einer Kollision mit einer Böschung oder ein Abkommen von der Fahrbahn in einen Graben, wobei Fahrzeugteile zurückgeblieben sein müssen. Inzwischen konnte als mutmaßlicher Fahrer ein 34-Jähriger aus Much ermittelt werden. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zur Herkunft der Schäden an dem Pkw schweigt er jedoch. Die Polizei bittet daher um Hinweise zu einem möglichen Unfallort. Wer einen Unfallort wahrgenommen hat, der mit dem Schaden am Auto in Verbindung stehen könnte, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3421 bei der Polizei zu melden.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell