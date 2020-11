Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer eines Pkw benötigte die gesamte Straßenbreite

SiegburgSiegburg (ots)

Am Samstag, dem 28.11.2020 gegen 20:34 Uhr meldete eine Pkw-Fahrerin einen silbernen BMW-Kombi mit Siegburger Kennzeichen, der vor ihr die Wahnbachtalstraße aus Siegburg-Kaldauen kommend in Richtung Siegburg-Deichhaus, befuhr. Das Fahrzeug fuhr Schlangenlinien und benötige die gesamte Straßenbreite, wobei es mehrfach drohte in den Graben zu fahren. In Höhe der Einmündung Nachtigallenstraße bog das Fahrzeug auf den dortigen Wanderparkplatz ab und blieb stehen. Die bereits eingesetzten Streifenwagen trafen kurz nach der Meldung bereits an dem Wanderparkplatz ein. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass der 44jährige polnische Fahrer und sein 30jähriger Landsmann so stark alkoholisiert waren, dass sie kaum stehen konnten. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Pkw wies auf der Beifahrerseite erhebliche Unfallspuren auf, die bis jetzt jedoch noch keinem Unfallort zugeordnet werden konnten. Das Fahrzeug wurde deshalb zur Beweissicherung sichergestellt. Da der Fahrer bereits im Oktober, von Beamten der Autobahnpolizei Köln, alkoholisiert angetroffen wurde, war ihm seitdem das Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland verboten. Gegen den ebenfalls betrunkenen Beifahrer wurde deshalb ebenfalls eine Strafanzeige vorgelegt, da er als Halter des Fahrzeugs das Führen ohne gültige Fahrerlaubnis zugelassen hat. Zeugen, die ggf. Angaben zu möglichen Unfallorten machen können oder denen das Fahrzeug zuvor im Bereich Siegburg oder Umgebung aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241-5413121 oder per Mail an poststelle.rhein-sieg-kreis@polizei.nrw.de zu melden. Dem Fahrzeugführer wurde auf Anordnung der Polizeibeamten eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (DS)

