Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: #RheinSiegSicher - Sicherheitstag in Sankt Augustin

Sankt Augustin (ots)

Gestern (26.11.2020) waren Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis wieder für mehr Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Wegen und Plätzen im Einsatz. Die ganztägigen Einsatzmaßnahmen konzentrierten sich dabei auf das Stadtgebiet von Sankt Augustin.

Es waren rund 40 uniformierte und zivile Kräfte mit verschiedenen Aufgaben im Einsatz. Auch Polizeihunde wurden für mögliche Durchsuchungseinsätze bereitgehalten.

Ein wesentlicher Bestandteil des Einsatzkonzeptes war die sichtbare polizeiliche Präsenz im öffentlichen Raum zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger. Diese Präsenz zahlte sich gegen 17.00 Uhr aus. Uniformierte Polizeikräfte waren zu Fuß in der HUMA unterwegs, als sie den Alarm am Eingang eines Drogeriemarktes hörten. Aus dem Drogeriemarkt kamen zwei verdächtige Männer gelaufen. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten einen 45-Jährigen festhalten und überwältigen. Seinem mutmaßlichen Mittäter gelang die Flucht. Er konnte auch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht ergriffen werden. Der aus Osteuropa stammende 45-Jährige wurde durchsucht und in seinen Taschen fanden sich Parfumflakons im Wert von fast 800 Euro. Der Verdächtige, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, wurde vorläufig festgenommen. Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wird wegen des Verdachts des gewerblichen Ladendiebstahls ermittelt. Er streitet die Tat ab und wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Obligatorisch waren auch die Polizistinnen und Polizisten des Verkehrsdienstes mit Verkehrskontrollen an wechselnden Örtlichkeiten im Einsatz. Neben den rund 100 Verkehrsverstößen wegen zu hoher Geschwindigkeit, der Nutzung des Smartphones am Steuer und des Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, gab es auch einen gravierenden Verstoß gegen die Ladungssicherheit. Ein 38-jähriger Autofahrer transportierte in seinem Anhänger Steine und Gehwegplatten, die ohne jegliche Sicherung über die Bordwand herausragten. Bei jedem Schlagloch oder in jeder Kurve drohten die Gesteinsteile vom Anhänger auf die Fahrbahn zu fallen. Die Weiterfahrt wurde natürlich an Ort und Stelle untersagt. Gegen den Siegburger wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch mangelnde Ladungssicherheit geschrieben.

An einer anderen Kontrollstelle in der Südstraße bemerkten die Verkehrspolizisten eine verdächtige Person auf einem in Sichtweite gelegenen Parkplatz. Als der 22-jährige Troisdorfer die Polizisten ebenfalls bemerkte, versuchte er noch schnell eine geringe Menge Cannabis wegzuwerfen. Es war aber bereits zu spät und der junge Mann händigte seine, nach eigenen Angaben soeben erworbenen Drogen, aus. Ihm droht nun ein Verfahren wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Gravierende Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung konnten die Einsatzkäfte im Laufe des Sicherheitstages nicht feststellen. Lediglich vier Jugendliche mussten mündlich an einer Haltestelle der Linie 66 auf die Einhaltung der Maskentragepflicht erinnert werden. Ansonsten stellten die Beamten im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel und in der HUMA eine durchgehend hohe Akzeptanz der Coronaregeln fest.

Der nächste Sicherheitstag unter dem Motto #RheinSiegSicher in einer der elf Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg-Kreis ist für nächste Woche geplant. (Bi)

