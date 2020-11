Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tödlicher Unfall bei Baumfällarbeiten

SiegburgSiegburg (ots)

Am Mittwochmorgen (25.11.2020) gegen 09.20 Uhr wurde die Polizei zu einem Arbeitsunfall gerufen, der sich bei Baumfällarbeiten in der Straße "Am Park" in Siegburg-Wolsdorf ereignet hatte.

Ein 65-jähriger Troisdorfer war von einem gefällten Baum am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist derzeit noch ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des tödlichen Arbeitsunfalls aufgenommen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde hinzugezogen. (Bi)

