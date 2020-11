Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte beschädigen Gedenkstätte

MuchMuch (ots)

Zwischen Montag (23.11.2020), 17.00 Uhr, und Dienstag (24.11.2020), 09.00 Uhr, haben unbekannte Täter eine Bleiverglasung der Fatimakapelle in Much beschädigt. Die Fatimakapelle ist eine Gedenkstätte für die Gefallenen und Vermissten der Gemeinde Much im 2.Weltkrieg. Die Tatverdächtigen hatten einen Pflasterstein aus dem Gehweg vor dem Bethaus gelöst und damit die Glasscheibe zerstört. Die Reparatur wird nach Angaben der ehrenamtlichen Betreuer der Gedenkstätte circa 1.500 Euro kosten. Ob die Täter in das in einem Waldstück in der Nähe der Ortslage Much-Gibbinghausen gelegene Gebäude einbrechen wollten, ist unklar.

Zeugenhinweise zu der gemeinschädlichen Sachbeschädigung nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3421 entgegen. (Bi)

