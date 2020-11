Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Möbeltresor

NiederkasselNiederkassel (ots)

In der Nacht von Freitag (20.11.2020) auf Samstag (21.22.2020) sind Unbekannte in ein Fitnessstudio an der Heinrich-Von-Stephan-Straße in Niederkassel eingebrochen und haben einen mehr als 60Kg schweren Möbeltresor gestohlen.

Die Täter waren über einen Zaun geklettert und auf die Rückseite des Gebäudes gelangt. Dort schlugen sie mit einem Hammer die Scheibe der Notausgangstür ein. Die Einbrecher gingen zum Büro der Geschäftsführung und stahlen den Standtresor, in dem sich eine kleine vierstellige Summe Bargeld befand. Aus einem Schreibtisch entwendeten sie dann auch die Kleingeldkasse. Anschließend entfernten sie sich mit ihrer Beute vermutlich wieder über die rund zwei Meter hohe Umzäunung des Außenbereiches.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise an die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

