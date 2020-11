Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahndung nach Flaschenwurf - 3 Personen vorläufig festgenommen

SiegburgSiegburg (ots)

Ein Zeitungszusteller erschien am Samstagmorgen (21.11.2020) um kurz nach 04.00 Uhr morgens und gab an, dass vor wenigen Augenblicken eine Bierflasche von der Eisenbahnbrücke an der Bonner Straße/Konrad-Adenauer-Alle/Pleiser Hecke in Siegburg geworfen wurde und diese Glasflasche die Windschutzscheibe seines Elektrofahrzeuges durchschlagen habe. Verletzt wurde der 51-jährige Mann durch den Flaschenwurf aber nicht.

Mehrere Streifenwagen nahmen umgehend die Fahndung auf und konnten eine dreiköpfige Personengruppe in der Nähe des Tatortes stellen. Die drei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren aus Siegburg stritten ab, etwas mit dem Flaschenwurf zu tun zu haben, obwohl einer von ihnen völlig mit Bier besudelt war. In den Taschen der Männer fanden sich volle Bierflaschen einer im Rheinland nicht so gängigen Brauerei - das Leergut der gleichen Marke hatte die Scheibe durchschlagen.

Die drei alkoholisierten Männer, die eine latent aggressive Grundstimmung hatten, kamen mit zur Polizeiwache wo ihnen eine Blutprobe wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entnommen wurde.

Nach der Vernehmung durch die Kriminalpolizei und der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung konnten die Tatverdächtigen nach Hause gehen. Das Strafverfahren gegen die Männer dauert an. (Bi)

