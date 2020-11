Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit Personenschaden; 20.11.2020; 14:09 Uhr

TroisdorfTroisdorf (ots)

Eine 58jährige PKW Fahrerin aus Lohmar fuhr von der Luxemburger Straße in die Echternacher Straße ein. Hier beabsichtigte sie nach links auf den Parkplatz eines Fachgeschäfts abzubiegen. Der 51jährige Fahrer eines Motorrades befuhr Echternacher Straße in entgegengesetzter Richtung. Die abbiegende Pkw Fahrerin kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser wurde leicht verletzt und mit Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde auch der Verkehrsunfall-Aufnahmetrupp der Kreispolizeibehörde eingesetzt. Für die Dauer der des Einsatzes kam es zu keinen wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (Mac.)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell