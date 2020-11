Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gekipptes Fenster aufgehebelt

NiederkasselNiederkassel (ots)

Eine 70-jährige Frau aus der Weidenstraße in Niederkassel war gestern Nachmittag (18.11.2020) zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr außer Haus. Als sie nach Hause kam, stellte sie fest, dass das Schlafzimmerfenster ihrer Erdgeschosswohnung in einem Drei-Parteienhaus aufgebrochen worden war. Das Fenster stand während ihrer Abwesenheit auf Kipp und konnte von den Tätern ohne großen Aufwand gewaltsam geöffnet werden. Die Diebe durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertsachen und stahlen einige Damenuhren und etwas Bargeld in US-Dollar. Anschließend öffneten sie die heruntergelassene Jalousie der Terrassentür und verließen mit ihrer Beute im Wert von einigen hundert Euro den Tatort in unbekannte Richtung.

Wer hat etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit der Tat beobachtet? Zeugenhinweise an die Polizei in Troisdorf unter der 02241 541-3221.

Bitte denke Sie daran: Gekippte Fenster sind für Einbrecher wie offene Fenster! Verschließen Sie bei Ihrer Abwesenheit Fenster und Türen.

Wie Sie ihre Fenster und Türen zusätzlich vor Einbrechern schützen können, verraten Ihnen die Experten der Kriminalprävention. Kostenlose Beratungstermine erhalten Sie unter 02241 541-4777. (Bi)

