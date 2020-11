Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahranfänger nach Auffahrunfall schwer verletzt

EitorfEitorf (ots)

Ein 16-jähriger Fahranfänger ist gestern (17.11.2020) gegen 16.40 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße 27 (K27) in Höhe der Ortslage Eitorf-Büsch schwer verletzt worden.

Der junge Mann war mit seiner 125er Yamaha auf der K27 in Richtung Asbach unterwegs. In Höhe des Abzweiges nach Büsch fuhr der Buchholzer vermutlich aus Unachtsamkeit auf den PKW einer 53-jährigen Frau aus Eitorf auf. Die Kleinwagenfahrerin war ebenfalls in Richtung Asbach unterwegs und wollte an dem Abzweig nach links in Richtung Büsch abbiegen. Sie musste verkehrsbedingt auf der Fahrbahn halten und der 16-Jährige prallte annähernd ungebremst gegen das Heck ihres Toyotas. Sein Motorrad wurde dadurch nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Der Führerscheinneuling kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Überhöhte Geschwindigkeit des 16-Jährigen kann aufgrund von unabhängigen Zeugenangaben vermutlich ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt. (Bi)

