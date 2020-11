Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Portemonnaie im Supermarkt gestohlen - Fotofahndung

TroisdorfTroisdorf (ots)

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlichen die Ermittler der Kripo Bilder einer Videoüberwachungsanlage. Die abgebildete Person steht im Verdacht, im August 2020 in einem Aldi Markt an der Kölner Straße in Troisdorf eine Geldbörse entwendet zu haben.

Die 52-jährige Geschädigte hatte während des Einkaufs ihre Geldbörse in einem Regal abgelegt und vergessen. Als sie nach wenigen Minuten an den Ablageort zurückkehrte, war die Geldbörse weg. Auf der Videoaufzeichnungen ist erkennbar, dass die Verdächtige das Portemonnaie an sich genommen hat.

Wer kennt die abgebildete Frau? Hinweise an die Polizei Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221.

Lichtbilder der Verdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://url.nrw/SU2020-126 (Bi)

