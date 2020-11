Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann attackiert Rettungskräfte und Polizei

SiegburgSiegburg (ots)

Ein Mann hat in Siegburg eine Passantin bespuckt, Rettungskräfte angegriffen und eine Polizistin getreten. Die Passantin entdeckte den Mann am Freitag (13.11.2020) gegen 17.30 Uhr reglos auf einer Parkbank Am Heckershof liegen und verständigte den Notruf, weil sie sich Sorgen machte. Als sie den Mann ansprach, wurde er aggressiv und spuckte nach ihr. Beim Eintreffen des Rettungswagens lag der Mann wieder regungslos auf der Bank und reagierte erneut aggressiv, als diesmal die Rettungssanitäter ihn ansprachen. Er ging auf die Sanitäter los, spuckte, trat und warf mit Steinen nach ihnen. Um den Mann zu bändigen, wurde schließlich die Polizei hinzugerufen. Eine Polizistin legte ihm mithilfe der Rettungssanitäter Handschellen an und fixierte ihn auf der Liege des Rettungswagens. Dabei trat der Mann nach dem Kopf der Beamtin. Im Krankenhaus ging er weiter auf die Helfer und behandelnden Ärzte los, bedrohte einen Arzt sogar mit dem Tode. Im Krankenhaus wurde ein Promille-Wert von 2,2 festgestellt. Weil aus ärztlicher Sicht eine Fremd- und Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der 26-Jährige zwangsweise in eine Landesklinik eingeliefert. (fh)

