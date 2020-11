Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: "Mucher Heufresser" abgebrannt

MuchMuch (ots)

In der Nacht zu Sonntag (15.11.2020) ist die Strohfigur "Mucher Heufresser" am Kreisverkehr Hauptstraße/Zeithstraße in Much abgebrannt. Eine Zeugin bemerkte das Feuer gegen 02:50 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Aufgrund der Umstände am Brandort gehen Polizei und Feuerwehr von Brandstiftung aus. Die Zeugin gab an, noch bevor sie den Rauch wahrgenommen habe, Stimmen unter ihrem Fenster gehört zu haben. Dabei habe es sich um mehrere männliche Jugendliche gehandelt.

Wer hat etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 5413421 entgegen. (fh)

