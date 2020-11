Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 35-Jähriger hantiert mit Messer in der Fußgängerzone rum

SiegburgSiegburg (ots)

Eine Polizeistreife befuhr am Sonntagnachmittag (15.11.2020) im Rahmen der Streife die Siegburger Innenstadt. Gegen 17.45 Uhr fiel auf dem Europaplatz ein Mann auf, der mit einem Messer in der Hand offensichtlich zwei andere Personen verfolgte. Die Polizisten schritten ein und stoppten den 35-jährigen Siegburger in Höhe des Amtsgerichtes. Da seine Absichten unklar waren, hatten die Beamten zunächst die Dienstwaffe gezogen. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Sein Klappmesser stellten die Einsatzkräfte sicher. Bei den vorfolgten Personen handelte sich um eine 14-jährige Siegburgerin und um einen 15-Jährigen aus Sankt Augustin. Sie gaben an, im Vorraum einer Bankfiliale am Europaplatz auf den 35-Jährigen getroffen zu sein. Der Tatverdächtige soll die beiden Jugendlichen beschimpft haben. Dann soll er sein Klappmesser gezückt haben und mit den Worten "Jetzt seid ihr dran, ich steche euch ab!" auf sie zugegangen sein. Daraufhin wären die jungen Leute nach draußen geflüchtet, während der 35-Jährige ihnen folgte. Auf der Polizeiwache wurde der Siegburger nach der Erkennungsdienstlichen Behandlung von der Kriminalpolizei zu den Vorwürfen vernommen. Er räumte ein, dass er beiden Jugendlichen Angst machen wollte. Nach seinen Angaben gab es in der Vorwoche schon einmal Ärger mit dem 15-Jährigen. Damals soll der Jugendliche ihn zusammen mit einem unbekannten Begleiter geschlagen haben. Heute hätte er ihn dann zufällig wieder getroffen und habe deshalb mit dem Messer gedroht. Da gegen den 35-Jährigen keine Haftgründe vorlagen wurde er wieder entlassen. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung dauert an. Mit der Vernichtung seines Klappmessers als Tatwerkzeug ist der Siegburger einverstanden. (Bi)

