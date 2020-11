Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Elektroschrottcontainer ausgeräumt

LohmarLohmar (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Freitagabend (13.11.2020) gegen 22.00 Uhr zwei verdächtige Männer, die aus dem Elektroschrottcontainer der RSAG am Bürgerzentrum Lohmar-Birk, Elektroteile herausfischten und zu einem Ford Kombi trugen. Er verständigte die Polizei. Während die Streifenwagen noch auf der Anfahrt zum Tatort waren, fuhr der mit mehreren Personen besetzte Ford mit Kölner Kennzeichen in Richtung Kierbachstraße davon. In Höhe der Autobahnanschlussstelle A3 in Richtung Köln stoppte eine Streife den vollbesetzten Kombi. Die beiden 20 und 33 Jahre alten Männer aus Köln räumten ein, die Elektroteile, die im Kofferraum des PKW lagen, aus dem Recyclingcontainer genommen zu haben. Den Tatvorwurf des Diebstahls wiesen sie jedoch zurück, da es sich bei den Geräten nach ihrer Ansicht lediglich um Müll handeln würde. Sie mussten die Gegenstände unter polizeilicher Aufsicht wieder zurück zum Container bringen. Die Beamten legten neben einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vor. Bei der Kontrolle des PKW befand sich auf der Rücksitzbank zwischen zwei Frauen ein Kleinkind in einer ungesicherten Babyschale. (Bi)

