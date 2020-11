Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe bedienen sich bei Bedürftigen

HennefHennef (ots)

Die katholische Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer in Hennef-Uckerath sammelt in ihrer Pfarrkirche an der Lichstraße in aufgestellten Körben für bedürftige Menschen. Zum einen werden Gegenstände des täglichen Bedarfs gesammelt, zum anderen gibt es eine Sammelaktion für ausrangierte Mobiltelefone, die der Verwertung nach Rohstoffen zugeführt werden. Am Donnerstag (12.11.2020) gegen kurz nach 11.00 Uhr betraten zwei dunkelhaarige Männer die Kirche. Sie entwendeten mutmaßlich zwei gespendete Mobiltelefone und einige Hygieneartikel. Der Wert der Beute liegt geschätzt bei unter 100 Euro. Wer hat die beiden 35 bis 45 Jahre alten Verdächtigen, die im Bereich des Gotteshauses videografiert wurden, beobachtet? Beide Männer trugen Vollbärte und einer von ihnen war mit einem leuchtend grünen Kapuzenpullover bekleidet. Hinweise an die Polizei in Hennef unter der Telefonnummer 02241 541-3521. (Bi)

