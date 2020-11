Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 78jährige Fußgängerin wurde auf Zebrastreifen von PKW erfasst

53859 Niederkassel-Lülsdorf53859 Niederkassel-Lülsdorf (ots)

Samstag, 14.11.2020, 16:25 Uhr: Zur Unfallzeit befuhr eine 58jährige aus Neustadt (Wied) mit ihrem PKW die Feldmühlenstraße aus Richtung Berliner Straße kommend in Richtung Niederkassel. Zur selben Zeit überquerte eine 78jährige Lülsdorferin den Zebrastreifen, kurz hinter der Einmündung Gierlinger Str., in Richtung Penny-Markt, wobei sie aus bislang ungeklärter Ursache vom PKW der 58jährigen erfasst und schwer verletzt wurde. Laut Zeugenaussagen soll die PKW-Fahrerin noch kurz vor dem Unfall ihr Handy in der Hand gehabt haben. Inwieweit dies unfallursächlich gewesen sein könnte, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Das Handy wurde deshalb zum Zweck der Beweissicherung sichergestellt. Die schwer verletzte 78jährige wurde mit einem RTW in die Uniklinik Bonn gebracht, die 58jährige erlitt einen Schock und kam zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Bonn-Beuel. Die Feldmühlenstraße war während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt. (flo)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell