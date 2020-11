Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerverletzter Kradfahrer im Derenbachtal

53809 Ruppichteroth53809 Ruppichteroth (ots)

Samstag, 14.11.2020, 14:35 Uhr:

Zur Unfallzeit befuhr eine 52jährige Ruppichterotherin mit ihrem PKW die K17 aus Richtung Bröl kommend in Richtung L86. An der Einmündung "Am Hofgarten" beabsichtigte sie nach links in Richtung Hatterscheid abzubiegen. Sie hatte gerade zum Abbiegen angesetzt, als sie den ihr entgegen kommenden Kradfahrer erkannte und, um einen Zusammenstoß zu verhindern, anhielt. Zur selben Zeit versuchte der Kradfahrer, ein 31jähriger Mann aus Köln, nach links auszuweichen, um eine Kollision mit dem PKW zu verhindern. In der Folge kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den beiden Kraftfahrzeugen, wobei der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Köln-Merheim geflogen; die 52jährige PKW-Fahrerin blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Für die Unfallaufnahme blieben die betroffenen Streckenabschnitte der K17 und der Straße "Am Hofgarten" bis zum Berichtszeitpunkt (18:00 Uhr) und darüber hinaus gesperrt. (flo)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell