Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

HennefHennef (ots)

Die Hauseigentümerin eines freistehenden Einfamilienhauses an der Straße "Zum Scherbusch" in Hennef-Uckerath kam gestern (12.11.2020) gegen 18.35 Uhr nach Hause. Sie schloss die Haustür auf und konnte im dunklen Hausflur den Schein einer Taschenlampe erkennen. Im Glauben ihre Tochter sei daheim, machte die Frau auf sich aufmerksam. Plötzlich kamen ihr zwei maskierte, circa 180 bis 185cm große, Männer entgegengelaufen. Die dunkel gekleideten Täter zwängten sich an der Frau vorbei und liefen in Richtung der Westerwaldstraße davon.

Der Partner der Tochter kam in diesem Moment ebenfalls nach Hause und machte sich zu Fuß auf die Verfolgung der Flüchtigen. Auf dem Fluchtweg sammelte er verlorenen Schmuck der Geschädigten auf. Auf der Westerwaldstraße bemerkte er einen geparkten dunklen PKW mit ausländischem Kennzeichen. In dem Fahrzeug saßen zwei Frauen und zwei Männer. Er sprach die Personen an, ob sie die flüchtigen Einbrecher gesehen hätten. Der PKW fuhr umgehend los und in einigen Metern Entfernung stiegen die beiden Männer, von denen einer eine untersetzte Statur hat, aus dem Wagen und liefen in unbekannte Richtung davon. Der PKW entfernte sich ebenfalls in unbekannte Richtung. Ob es sich bei den Männern aus dem PKW um die vermeintlichen Einbrecher handelte, ist unklar. Auf dem Rückweg fand der Zeuge auf dem mutmaßlichen Fluchtweg noch weitere Schmuckstücke der Mutter seiner Freundin. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den flüchtigen Einbrechern und dem verdächtigen PKW, der vermutlich ein Kennzeichen aus Bulgarien hatte, ein. Bislang blieben die Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg.

Die Einbrecher hatten mit einem Stein ein Fenster im Erdgeschoß eingeschlagen. Aus dem Schlafzimmer und einem Gästezimmer im Erdgeschoss entwendeten sie Schmuck und einige hundert Euro Bargeld. Einen Teil der Beute erhielt die Geschädigte zurück.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat, zu dem verdächtigen PKW oder den flüchtigen Personen machen können. Hinweise an die Polizei in Hennef unter der Telefonnummer 02241 541-3521. (Bi)

