POL-SU: #RheinSiegSicher - Sicherheitstag in Siegburg

Siegburg (ots)

Zusammen mit ihren Ordnungspartnern hat die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am 11.11.2020 einen Sicherheitstag in Siegburg durchgeführt. Rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Polizei, Bundespolizei und Ordnungsamt der Stadt Siegburg waren den ganzen Tag über im Siegburger Stadtgebiet im Einsatz. Der polizeiliche Einsatzschwerpunkt war, durch Präsenz und gezielte Kontrollen das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

In der Fußgängerzone waren gemischte Fußstreifen von Polizei und Ordnungsbehörde unterwegs, die Präsenz zeigten und als Ansprechpartner zur Verfügung standen, aber auch Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung ahndeten. Es wurden acht Verstöße gegen die Schutzverordnung festgestellt und zur Anzeige gebracht. Die betroffenen, uneinsichtigen Jugendlichen erhielten zudem einen Platzverweis für die Fußgängerzone. Einsatzanlässe im Zusammenhang mit dem Sessionsbeginn am 11.11. gab es keine.

Die in den Sicherheitstag eingebundene Bundespolizei kümmerte sich durch Präsenz und Personenkontrollen um die Sicherheit rund um den Siegburg ICE-Bahnhof. Bereits in den frühen Mittagstunden schritten die Bundesbeamten ein. Sie griffen einen 29-jährigen Siegburger auf, der aufgrund seiner Alkoholisierung nicht Herr seiner Sinne war. Er kam zur beaufsichtigten Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle.

Neben der offenen polizeilichen Präsenz waren auch zivile Ermittler im Einsatz. Ihr Augenmerk lag auf der Bekämpfung der Straßenkriminalität. Die Beamten beobachteten am Nachmittag auf dem Nogenter-Platz einen Drogenhandel. Während die Käuferin, eine 45-jährige Frau, zum Konsum in eine nahgelegene Tiefgarage verschwand, wurde der mutmaßliche Dealer vorläufig festgenommen. Der wegen Drogendelikten polizeibekannte 43-jährige Siegburger hatte mehrere abgepackte Konsumeinheiten Heroin in seiner Tasche. Er kam mit zur Wache und wurde dort erkennungsdienstlich behandelt. Der Siegburger musste wegen fehlender Haftgründe, zumindest bis zur Hauptverhandlung wegen des Verdachts des Handels mit Heroin, wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Auch gegen die Käuferin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wie an den bereits zurückliegenden Sicherheitstagen gab es auch einen Einsatzabschnitt Verkehr. Die Experten des Verkehrsdienstes hatten wechselnde Kontrollstellen eingerichtet und ahndeten über 90 Verstöße gegen z.B. Smartphone am Steuer, nicht angelegte Gurte oder defekte Beleuchtung. Auch die Ladungssicherheit war wieder ein Thema. Mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde ein Fahrer belegt, der auf seinem Anhänger völlig ungesicherte Metallteile transportierte. Er musste die Gegenstände vor der Weiterfahrt im Beisein der Beamten ordnungsgemäß sichern.

Auch die Prävention kam an dem Einsatztag nicht zu kurz. Beamte der Kriminalprävention hatten im Bereich der Siegburger Stadtmauer einen Beratungsstand zum Thema Einbruchschutz aufgebaut. Eine Vielzahl interessierter Bürgerinnen und Bürger ließ sich anhand anschaulicher Exponate beraten, wie sie ihr Zuhause besser vor Einbrechern schützen kann. Die Einbruchexperten beraten natürlich auch außerhalb des Einsatztages kostenlos zum Thema "passiver Einbruchschutz". Kontakt per Telefon unter 02241 541-4777.

Die Einsätze der Polizei Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen ihres Sicherheitsprogramms #RheinSiegSicher werden fortgesetzt. (Bi)

