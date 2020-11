Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrerin fährt beim Abbiegen 13-jährigen Fahrradfahrer an

LohmarLohmar (ots)

Am Dienstagnachmittag (10.11.2020) gegen 17.05 Uhr bog eine 63-jährige Autofahrerin von der Franzhäuschenstraße (K13) in Lohmar in den Forstweg ab. Dabei missachtete sie den Vorrang eines 13-jährigen Fahrradfahrers, der ihr auf dem kombinierten Geh-/Radweg entlang der Fahrbahn entgegen kam. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Renault-Fahrerin gab an, das Kind auf dem Fahrrad nicht wahrgenommen zu haben. Ob die einsetzende Dunkelheit bei dem Unfall eine Rolle spielte, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die Polizei ermittelt gegen die Fahrerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

Die Straßenverkehrsordnung führt aus, dass während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen zu benutzen sind. Durch Beleuchtung, Sichtbarkeit und durch gegenseitige Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit können Unfälle bei schwierigen Lichtverhältnissen vermieden werden.

Überprüfen Sie daher regelmäßig die Beleuchtungseinrichtungen Ihres Fahrzeuges auf Funktion und Sichtbarkeit. Für Fahrradfahrer bietet die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis im gesamten November 2020 zusammen mit dem Zweirad-Shop Torino-Schramm aus Troisdorf einen besonderen Service an: Die Überprüfung der Beleuchtungs- und Bremsanlage durch eine Fachwerkstatt. Mängel werden ohne Berechnung des Arbeitslohns beseitigt - lediglich die Kosten für das Material sind zu bezahlen. Termine zur Überprüfung im Zweirad-Shop Torino-Schramm können unter der Rufnummer 02241 73609 vereinbart werden. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell