Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hohes Entdeckungsrisiko bei null Beute

SiegburgSiegburg (ots)

Ein Einbrecher ist gestern (10.11.2020) ein hohes Entdeckungsrisiko eingegangen, als er im Laufe des Tages in ein 2-Parteienhaus eingebrochen ist und beide Wohnungen nach Beute durchwühlte. Der Täter durch den Garten des Hauses an die Siegburger Tönnisbergstraße an das Wohnobjekt gelangt. Er brach mit einem Hebelwerkzeug eine Nebeneingangstür auf und betrat den Hausflur. Dort brach er die Wohnungstüren der beiden Mitparteien im Erd- und Obergeschoß auf und durchsuchte alle Wohnräume. Dabei verteilte er Schrank- und Schubladeninhalte auf dem Boden. Die beiden Mieter gaben nach erster Einschätzung an, dass nichts gestohlen wurde. Hinweise zu verdächtigen Beobachtung im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Polizei in Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. Lassen Sie sich von der Polizei kostenlos beraten! Einbrecher gehen erfahrungsgemäß den Weg des geringsten Widerstandes. Die Polizei stellt regelmäßig an den Tatorten fest, dass die schlecht gesicherten Türen und Fenster keinen großen Widerstand boten und innerhalb weniger Sekunden aufgebrochen werden konnten. Dem gegenüber steht eine Vielzahl versuchter Einbrüche, bei denen die Täter auf gute Einbruchsicherungen stießen und von ihrem Vorhaben abließen. In vielen Häusern und Wohnungen ist tagsüber niemand zu Hause, weil die Bewohner berufstätig sind und die Kinder sich in der Schule oder in der Tagesstätte aufhalten. Das sind ideale Objekte für Einbrecher, besonders, wenn keine ausreichende Einbruchsicherung vorhanden ist. Lassen Sie sich kostenlos beraten, wie Sie ihr Zuhause sicherer machen können. Kontakt unter der Rufnummer 02241 541-4777. (Bi)

