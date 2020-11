Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher lösen Alarm aus

EitorfEitorf (ots)

Bei einem Einbruch in die Sekundarschule Eitorf an der Brückenstraße am letzten Wochenende (06.11. bis 09.11.2020) haben die Täter vermutlich im Bereich des Treppenhauses den Alarm ausgelöst. Vermutlich war das der Grund, dass sie ohne Beute vom Tatort verschwanden.

Eingestiegen waren die Täter durch ein Kellerfenster, welches mit einem abgeschlossenen Gitter gesichert war. Die Einbrecher entfernten zunächst das Schloss vom Gitter und stiegen in den Lichtschacht hinab. Dort hebelten sie das Fenster an drei Stellen auf und betraten die Kellerräume der Schule. Als sie sich dann in Richtung Erdgeschoss bewegten, aktivierten sie offensichtlich den Alarm.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtern im Zusammenhang mit der Tat unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

