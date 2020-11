Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Fahrraddieb beim Verkauf seiner Beute festgenommen

Sankt AugustinSankt Augustin (ots)

Einem 49-jährigen Sankt Augustiner wurden am späten Samstagnachmittag (07.11.2020) zwei Fahrräder aus der offen stehenden Garage gestohlen. Als der Meindorfer um 19.15 Uhr die Garage abschloss, stellte er den Diebstahl der rund 2.000 Euro teuren Zweiräder fest. Er erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei.

Am Sonntagmittag (08.11.2020) meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei und gab an, seine entwendeten Räder auf einem Onlineverkaufsportal entdeckt zu haben. Der Verkäufer hatte eine Adresse in Sankt Augustin-Menden angegeben. Es wurde mit dem mutmaßlichen Fahrraddieb eine Übergabe vereinbart, die von mehreren Zivilbeamten observiert wurde. Tatsächlich erschien ein 32-jähriger Mann zur ausgemachten Zeit mit den beiden entwendeten Mountainbikes. Die Beamten schlugen zu und nahmen den Mann vorläufig fest. Die Wohnung des 32-Jährigen wurde nach weiterem Diebesgut durchsucht. Beute fanden die Polizisten nicht, dafür aber eine geringe Menge Drogen.

Der geständige Tatverdächtige wurde nach seiner Vernehmung wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes des Fahrraddiebstahls und dem Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt. (Bi)

