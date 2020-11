Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Männliche Person verläuft sich im Wald

Siegburg WahnbachtalsperreSiegburg Wahnbachtalsperre (ots)

Am heutigen Samstag um 17:38 Uhr meldete sich ein Wanderer über Notruf bei der Polizeileitstelle in Siegburg und teilte dem Dsiponenten mit, dass er sich im Wald verlaufen habe und nicht mehr zurück finden würde. Er sei bereits seit ca. 2 Stunden im Wald umhergelaufen und finde nicht zurück zu seinem Pkw. Mithilfe der Standortfunktion in seinem Handy konnten die Mitarbeiter der Einsatzleitstelle den Standort des Mannes feststellen. Umgehend wurde ein Streifenwagen der Polizeiwache Siegburg in die Nähe des Standortes geschickt, da sich der Mann im dichten Wald abseits eines Weges befand. Die Polizeibeamten vor Ort konnte dann durch Einschalten des Blaulichts auf sich aufmerksam machen. Zeitgleich wurde dem Verirrten der Weg mit der Kompassfunktion in seinem Handy gewiesen, so dass er den Weg erreichen konnte, auf dem der Streifenwagen ihn dann erwartete. Der sehr erschöpfte Wanderer wurde dann zu seinem Pkw gebracht. Alle beteiligten Einsatzkräfte freuten sich über den guten Ausgang. (DS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell