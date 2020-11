Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kradfahrer wird bei Sturz schwer verletzt

Windeck L256Windeck L256 (ots)

Am heutigen Samstag um 14:49 Uhr wurde der Polizeileitstelle ein Verkehrsunfall im Verlauf der B256 von Windeck nach Waldbröl gemeldet. Nach den derzeitigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 26j Kradfahrer aus Solingen, in einer 3er Gruppe, die L256 von der L333 kommend in Richtung Waldbröl. In einer langezogenen Linkskurve kam er, wahrscheinlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurd nach ärztlicher Versorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers, mit einem RTW in eine Schwerpunktklinik gefahren. Die Ehefrau wurde informiert. Das Krad musste abgeschleppt werden. Die L256 war während der Unfallaufnahme teilweise für den Verkehr gesperrt worden. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen. (DS)

