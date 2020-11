Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Verletzte bei Vorfahrtunfall

Siegburg

Am 05.11.2020 gegen 19:30 Uhr wurden drei Personen bei einem Zusammenstoß zweier Pkw in Siegburg verletzt. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Siegburg war auf der Industriestraße in Richtung der Wilhelmstraße unterwegs. Er stoppte an der Haltelinie vor der Wilhelmstraße und beabsichtigte, auf die Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt abzubiegen. Um sich zu versichern, dass die bevorrechtigte Wilhelmstraße frei ist, benutzte der Fahrer nach eigenen Angaben den dort angebrachten Verkehrsspiegel. Er nahm zwar ein sich näherndes Fahrzeug wahr, schätzte aber die Entfernung als ausreichend für seinen Abbiegevorgang ein. Während des Abbiegens kam es dann zum Zusammenstoß mit diesem Pkw, den ein 26-jähriger Sankt Augustiner lenkte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Siegburgers auf den gegenüberliegenden Gehweg geschleudert und prallte gegen die Notausgangstür eines Verbrauchermarktes, die dabei erheblich beschädigt wurde. Die beiden Fahrer und die 24-jährige Beifahrerin des Sankt Augustiners wurden bei dem Unfall verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 14000,- Euro geschätzt.(Ri)

