Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vermisstensuche mit gutem Ende

HennefHennef (ots)

Ein Ehepaar aus Brühl war am Mittwoch (04.11.2020) in Hennef Uckerath in einem Waldstück entlang der Landstraße 268 unterwegs, um Pilze zu sammeln. Am frühen Nachmittag verlor sich das Paar im Wald aus den Augen. Die Frau konnte ihren Mann nicht mehr finden, ging zum Parkplatz ihres Pkw und rief die Polizei zur Hilfe. Umgehend organisierte die Polizei Rhein-Sieg umfangreiche Suchmaßnahmen, da sich der vermisste 70-Jährige wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen möglicherweise in hilfloser Lage befinden konnte. Es wurden 6 Streifenteams für die Suche eingesetzt, darüber hinaus forderte die Leitstelle einen Hubschrauber, eine Staffel Mantrailer Suchhunde sowie Unterstützungskräfte der Bundespolizei an. Polizisten der 16 Leute starken Suchmannschaft der Bundespolizei trafen den vermissten Brühler gegen 19:20 Uhr im Bereich des Adscheider Weges in Hennef wohlbehalten an. Er hatte die Orientierung verloren sich verlaufen. Das glückliche Paar konnte wieder zusammengeführt werden.(Ri)

