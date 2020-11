Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 7-Jähriger auf dem Schulweg angefahren

TroisdorfTroisdorf (ots)

Ein 7-jähriger Grundschüler ist gestern Morgen (04.11.2020) auf der Telegrafstraße in Troisdorf auf dem Weg zur Schule angefahren worden. Der Schüler kam in Begleitung seiner Mutter leicht verletzt in die Kinderklinik.

Der Zweitklässler fuhr gegen 08.05 Uhr mit seinem Tretroller auf dem rechten Gehweg der Telegrafstraße. In Höhe der Hausnummer 19 wollte er die Fahrbahn hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW überqueren. Nach Angaben des Kindes und mehrerer Unfallzeugen achtete er beim Überqueren der Straße nicht ausreichend auf den rückwärtigen Verkehr und wurde vom Fahrzeug einer 35-jährigen Mutter aus Troisdorf erfasst, die mit ihrem Kind ebenfalls auf dem Weg zur Schule war. Der 7-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin gab an, dass sie den Jungen wegen der geparkten Fahrzeuge vor dem Unfall gar nicht sehen konnte und er plötzlich hinter einem Auto mit seinem Tretroller von rechts auf die Straße fuhr. Sie hat nach eigenen Angaben noch versucht zu bremsen, es war aber schon zu spät. Nach Angaben von unbeteiligten Zeugen fuhr die Autofahrerin mit vorschriftsmäßiger Geschwindigkeit. (Bi)

