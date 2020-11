Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfallzeugen gesucht: 76-jährige Fußgängerin schwer verletzt

SiegburgSiegburg (ots)

Die Polizei Siegburg sucht Zeugen, die am Mittwochmorgen (04.11.2020) gegen 09.40 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Cecilienstraße beobachtet haben. Hinweise an die Telefonnummer 02241 541-3121.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand eine 76-jährige Fußgängerin aus Siegburg mit ihrem Hund auf dem Gehweg der Cecilienstraße in Höhe der Hausnummer 18. Plötzlich lief der nicht angeleinte Hund über die Fahrbahn auf die andere Straßenseite. Nach Angaben der Hundebesitzerin schaute sie kurz, ob die Fahrbahn frei war und lief ihrem Tier hinterher. Mitten auf der Fahrbahn sei sie dann von einem Fahrzeug, das aus Richtung Theodor-Heuss-Straße kam, angefahren worden. Die 76-Jährige stürzte schwer verletzt auf die Straße und der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs fuhr weiter in Richtung der Zeithstraße, ohne sich um die Frau zu kümmern. Ein Zeuge sah die Verletzte auf der Straße liegen und kümmerte sich um die Seniorin. Er gab an, dass er einen grauen oder silberfarbenen Transporter oder Klein-LKW im Bereich der Unfallstelle wahrgenommen habe. Dieser sei allerdings von der Zeithstraße kommend über die Cecilienstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße gefahren. Ob das Fahrzeug am Unfall beteiligt war, konnte er jedoch nicht sagen. Weitere Zeugen sprachen von einem weißen LKW, der mit eingeschalteter Warnblinkanlage in Höhe der Unfallstelle stand. Auch hier ist unklar, ob dieser LKW am Unfallgeschehen beteiligt war.

Die verletzte Frau kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Ihren Hund nahm der Sohn in Obhut. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. (Bi)

