Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ankündigung des Sicherheitstages in Troisdorf am 04.11.2020

TroisdorfTroisdorf (ots)

Polizei und Ordnungsamt Troisdorf werden am Mittwoch, 04.11.2020, in der Troisdorfer Innenstadt im Rahmen eines gemeinsamen Sondereinsatzes verstärkt präsent sein. Dabei ist die Zielrichtung der polizeilichen Einsatzkräfte die Bekämpfung der Straßenkriminalität durch uniformierte Polizeipräsenz wie auch mit zivilen Kräften, denn Straftäter machen auch in Zeiten der Corona-Pandemie keine Pause. Auf öffentlichen Straßen und Plätzen sind nach wie vor z.B. Diebstahlsdelikte, Kfz-Aufbrüche oder Drogendelikte zu verzeichnen. Der Schwerpunkt des Troisdorfer Ordnungsamtes bezieht sich auf die Überwachung der Tatbestände der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Dabei wird die Polizei die originär zuständige Ordnungsbehörde unterstützen, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Die Einhaltung der Maskenpflicht, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, die Abstandsregeln sowie die Vorgaben im Einzelhandel werden beim gemeinsamen Einsatz überprüft.(Ri)

