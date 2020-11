Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizisten werden von 12-Jähriger bedroht und beleidigt

LohmarLohmar (ots)

Am späten Freitagabend (30.10.2020) meldeten Zeugen gegen 23.30 Uhr eine Sachbeschädigung in Lohmar. Zwei Mitteiler hatten zwei junge Mädchen beobachtet, die die Scheibe einer Bushaltestelle am Donrather Dreieck mit einem Wurfgegenstand zerstört hatten. Als die beiden 12-Jährigen sich aus dem Staub machen wollten, wurden sie von den beiden Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie von einer der beiden minderjährigen Tatverdächtigen umgehend als "Wichser, Bullenschweine und Arschlöcher" bezeichnet wurden. Zudem hob das Kind eine circa 15cm lange Glasscherbe vom Boden auf und bedrohte die Beamten mit den Worten: "Wenn ihr näher kommt, steche ich euch ab!". Die 12-Jährige wurde von den Polizisten, ohne dass ihr Schaden zugefügt wurde, überwältigt. Die beiden tatverdächtigen Kinder sind in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Lohmar untergebracht und waren der Polizei von dort als abgängig gemeldet worden. Sie wurden in die Obhut der Einrichtung übergeben. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und der Bedrohung von Polizeibeamten. (Bi)

