Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendliche rauben einem 11-Jährigen den Scooter-Roller

HennefHennef (ots)

Der 11-jährige Geschädigte und sein 9-jähriger Bruder waren am Freitagnachmittag (30.10.2020) gegen 17.30 Uhr mit ihrem Scootern vom Skaterpark Hennef auf dem Heimweg. Auf der Frankfurter Straße in Höhe der Hanftalstraße trafen die Brüder auf drei unbekannte Jugendliche. Die drei Heranwachsenden forderten das Geschwisterpaar auf, stehen zu bleiben. Der 11-Jährige hielt an und schickte seinen kleinen Bruder weiter, er solle Papa holen. Einer der drei Jugendlichen, ein circa 16-Jähriger mit pickligem Gesicht, zog ein Messer aus der Tasche und hielt es dem Kind vor die Brust. Er drohte dem 11-Jährigen, ihm den Roller wegzunehmen, wenn er nicht seinen Bruder zurück rufe. Der Junge blieb standhaft, weigerte sich und rief mit dem Handy seinen Vater an. Als der Vater der Kinder das Gespräch annahm, entriss der Täter ihm den schwarz-bunten Blazer Pro Scooter und fuhr in Richtung der Grundschule davon. Seine beiden Begleiter, die vermutlich ebenfalls um die 16 Jahre alt sind, flüchteten zu Fuß in Richtung der Sieg-Bröl Tankstelle. Der völlig aufgelöste 11-Jährige wurde von einer zufällig vorbeikommenden Autofahrerin nach Hause gebracht. Die Fahndung nach den dunkel gekleideten Jugendlichen mit westeuropäischem Erscheinungsbild verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung gegen die drei Tatverdächtigen. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise an die Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell