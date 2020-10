Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Einbruch - Jugendliche Täter zu Fuß flüchtig

MuchMuch (ots)

Die Bewohnerin eines Reihenhauses in Much-Hohr war gestern Nachmittag (28.10.2020) mit ihren Hunden spazieren. Als sie gegen 16.15 Uhr zurückkehrte, sah sie zwei verdächtige Jugendliche an ihrer Haustür stehen. Als die 15 bis 16 Jahre alten jungen Männer sie erblickten, liefen sie in Richtung Much-Gippenstein davon. Die Hundebesitzerin alarmierte die Polizei nachdem sie festgestellt hatte, dass der Glaseinsatz ihrer Haustür eingeschlagen worden war. Im Haus war aber offensichtlich niemand gewesen. Die beiden flüchtigen Verdächtigen sind 170 bis 180cm groß und hatten kurzrasierte schwarze Haare. Einer der Täter hat eine schmale Figur und trug eine schwarze Jacke. Sein Mittäter ist kräftiger gebaut und trug eine graue Jacke. Wer kann Angaben zu den Personen machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

