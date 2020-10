Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Neue Bezirksdienstbeamtin für Sankt Augustin

Bild-Infos

Download

Sankt AugustinSankt Augustin (ots)

Polizeihauptkommissarin Petra Liene kann sich einfach nicht von der Polizeiwache in Sankt Augustin trennen. Seit 1995 ist sie dort im Streifendienst tätig. Nun wird es jedoch Zeit für eine neue Funktion, der Ort soll sich allerdings nicht verändern: "Ich bin sehr froh als Bezirksdienstbeamtin in Sankt Augustin bleiben zu können, da ich mich dort seit 25 Jahren auskenne und sehr an der Wache, dem Umfeld und den Bürgerinnen und Bürgern hänge". Zum 01. November wird sie als Nachfolgerin für Dieter Schläfke in den Bezirksdienst wechseln.

Ihre Karriere bei der Polizei hat 1990 mit der Ausbildung in Schloß Holte-Stukenbrock begonnen. 1993 ging es für Frau Liene zwei Jahre zum Personen- und Objektschutz, bevor sie zur Wache nach Sankt Augustin wechselte.

In ihrer Freizeit ist die Polizeihauptkommissarin viel an der frischen Luft unterwegs: "Im Winter gehe ich gerne Skilaufen, im Sommer fahre ich Fahrrad, zum Beispiel mit dem Mountainbike in Österreich". Zudem ist Frau Liene begeistere Läuferin, früher sogar bis zum Marathon. Die ausgebildete Sport-Übungsleiterin hat außerdem 15 Jahre Kampfsporterfahrung. Zur Entspannung und zum Stressabbau wird der große Garten zu Hause gepflegt.

Wir wünschen Petra Liene viel Erfolg in ihrer neuen Funktion! (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell