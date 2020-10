Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorrad aus Tiefgarage entwendet

TroisdorfTroisdorf (ots)

Aus einer Tiefgarage in der Tizianstraße in Troisdorf wurde ein Motorrad BMW R 1200 R gestohlen. Der schwarze Sporttourer war von Montag (26.10.2020) auf Dienstag (27.10.2020) auf unbekannte Weise aus der verschlossenen Sammelgarage verschwunden. Die Maschine war mit einem Schloss gesichert und zwischen dem Auto des Geschädigten und der Garagenwand eingekeilt. Den Tätern gelang es, ohne jegliche Spuren zu hinterlassen, in die Tiefgarage einzudringen und das knapp zwei Jahre alte Motorrad samt Schloss zu entwenden. Obendrein nahmen die Täter auch noch die Kennzeichen vom Auto mit. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3221. (Bi)

