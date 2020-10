Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher hatte es auf Friseurwerkzeuge abgesehen

Siegburg (ots)

Am Montagmorgen (26.10.2020) wurden die Polizisten der Polizeiwache Siegburg zu einem Einbruch in einen Friseursalon in die Fußgängerzone gerufen. Die Eingangstür des Salons an der Kaiserstraße war aufgebrochen worden. Der Einbrecher stahl mehrere Profihaarscheren, elektrische Haarschneidemaschinen, einen Laptop und ein Tablet mit Geschäftsdaten. Die Beute hat einen Wert von mehr als 4.000 Euro und wurde in einer Sporttasche abtransportiert. Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Tat in der Zeit zwischen 02.46 Uhr und 03.08 Uhr von einem 175 bis 180cm großen Mann begangen. Der schlanke und maskierte Tatverdächtige trug eine blaue Jacke, Handschuhe und eine dunkle Mütze. Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell