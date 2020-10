Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Offene Terrassentür = Einladung für Diebe

Siegburg (ots)

Die Bewohnerin einer Erdgeschoßwohnung in der Ehrenstraße in Siegburg wachte am Montagmorgen (26.10.2020) um 05.30 Uhr auf und stellte fest, dass jemand in ihrer Wohnung gewesen war und dass alle Schränke und Schubladen offen standen. Die betagte und schwerhörige Geschädigte hatte sich um kurz nach Mitternacht schlafen gelegt. Zum Lüften ließ sie dabei die Terrassentür einen Spalt weit offen stehen. Im Laufe der Nacht kletterte ein Dieb vermutlich über den Gartenzaun und betrat durch die offene Terrassentür die Wohnung der Frau. Er durchsuchte in aller Ruhe die Zimmer und stahl Goldschmuck von noch unbekanntem Wert. Anschließend verließ er unbemerkt die Wohnung durch die Haustür. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell