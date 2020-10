Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach mutmaßlichen Rollerdiebstahl

Siegburg (ots)

Einer Siegburger Polizeistreife fielen am Samstagmorgen (24.10.2020) gegen 05.00 Uhr drei verdächtige Personen auf der Alfred-Keller-Straße auf, die mit zwei Motorrollern unterwegs waren. Während ein Verdächtiger im Schritttempo auf dem Roller fuhr, schob ein Zweiter ein Zweirad, während der Dritte mit einem Motorradhelm in der Hand nebenherging. Als den Dreien klar wurde, dass sie jetzt von der Polizei kontrolliert werden, gab die Person auf dem Kleinkraftrad Gas und fuhr in Richtung des ehemaligen Phrix-Geländes davon. Ein 15-jähriger Siegburger, der den Motorroller geschoben hatte, machte sich zu Fuß auf die Flucht. Er konnte von einem Beamten in Höhe der Hopfengartenstraße eingeholt und festgenommen werden. Sein 16-jähriger Begleiter ließ sich ohne Fluchtversuch am Kontrollort festnehmen. Das Schloss und das Helmfach des Kleinkraftrades waren offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand geknackt worden. Die beiden Jugendlichen wollten keine weiteren Angaben zur Herkunft des Zweirades machen. Da der Eigentümer vor Ort nicht festgestellt werden konnte, wurde der Motorroller durch die Polizei sichergestellt. Die beiden jungen Männer kamen mit zur Polizeiwache und wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen in die Obhut der Eltern übergeben. Die dritte Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig, die Fahndung nach ihm dauert an. Da bei der Durchsuchung des 15-Jährigen ein Messer gefunden wurde, ermittelt die Polizei gegen die Jugendlichen wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen. Gegen den 16-Jährigen wurde zusätzlich ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet, weil die Beamten in seinem Portemonnaie eine kleine Menge Cannabis fanden. (Bi)

