Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbrüche in Hennef und Sankt Augustin

Hennef, Sankt Augustin (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (20.10.2020) und Mittwochmorgen (21.10.2020) wurde in ein Einfamilienhaus am Irlenweg in Hennef Weldergoven eingebrochen. Während der Abwesenheit der Bewohner brachen Täter ein Küchenfenster auf und durchwühlten mehrere Schränke. Mit einem iPhone und einem dreistelligen Bargeldbetrag als Beute verließen sie den Tatort. Hinweise an die Wache Hennef unter Tel.: 02241 541-3521. Am Mittwoch, 21.10.2020, zwischen 08:50 Uhr und 13:00 Uhr, machten sich Unbekannte an einem Einfamilienhaus an der Brückenstraße in Sankt Augustin Buisdorf zu schaffen. Sie verschafften sich Zugang in den Garten, schoben den Rollladen der Terrassentür nach oben und versuchten vergeblich die Tür aufzuhebeln. Danach gelang es den Tätern, eine Kellertür und eine dahinter liegende Zwischentür aufzubrechen. Die Wohnräume wurden einbruchstypisch durchsucht und ein kleiner Möbeltresor mit Bargeld und Reisepässen entwendet. Anschließend flüchteten die Täter vermutlich durch den Garten zur nahe gelegenen Grundschule. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme schilderten Passanten eine verdächtige Beobachtung. Sie sahen zwei Männer an einem weißen Kastenwagen auf dem Schulhof, die augenscheinlich vermeiden wollten, gesehen zu werden. Sie werden als 170 cm bis 180 cm groß beschrieben. Einer trug eine dunkle Hose, der andere eine weiße Hose und einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise an die Polizei Sankt Augustin unter Tel.: 02241 541-3321. Die Polizei weist darauf hin, dass jetzt in der dunklen Jahreszeit erfahrungsgemäß wieder mehr Einbrüche begangen werden. Jetzt ist es wichtig, in der Nachbarschaft wachsam zu sein und verdächtige Wahrnehmungen sofort über Polizeiruf 110 zu melden. Darüber hinaus bieten die Präventionsexperten der Kripo wieder kostenlose Beratungen zum Schutz vor Einbrechern an. Terminvereinbarung unter Tel.: 02241 541-4777.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell