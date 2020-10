Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Achtung: Anrufwelle von falschen Polizeibeamten

Siegburg/Hennef (ots)

Die Polizei Rhein-Sieg warnt nachdrücklich vor Betrugsfällen durch falsche Polizeibeamte. Allein am Dienstag und Mittwoch dieser Woche haben sich rund 30 Betroffene aus Siegburg und Hennef bei der Polizei gemeldet, die von angeblichen Polizeibeamten angerufen wurden. Die Betrüger erzählten die immer wiederkehrende Geschichte von der festgenommenen rumänischen Verbrecherbande, bei der die Adresse der betroffenen Person gefunden worden wäre. Zum Schutz wolle man nun Geld und Wertgegenstände der Person entgegennehmen und sicher verwahren.

Besonders gefährlich an den aktuell bekannten Fällen: Die Betrüger gaben als Rückrufnummer die tatsächliche Nummer der Siegburger Wache an, um die Opfer glauben zu machen, sie hätten es mit der echten Polizei zu tun.

Unsere Bitte an Bürgerinnen und Bürger: Rufen Sie selbst bei einer Polizeiwache in Ihrer Nähe oder die 110 an und schildern Sie den Sachverhalt, der Ihnen am Telefon mitgeteilt wurde. Die richtige Polizei befragt Sie am Telefon nicht nach Bargeld oder Wertgegenständen, die Sie zuhause oder auf der Bank haben - auch nicht im Rahmen von dringenden Ermittlungen!

Die echte Polizei wird Sie niemals auffordern, Geld oder Wertgegenstände zur sicheren Verwahrung auszuhändigen!

Seien Sie misstrauisch bei allen Anrufen - gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich!

Lassen Sie sich keine Angst machen und sich nicht unter Druck setzen! Beenden Sie das Telefonat - legen Sie den Hörer einfach auf oder drücken Sie die entsprechende Taste am Telefon.

Oft sind ältere Menschen die Opfer. Daher bittet die Polizei die jüngeren Angehörigen, ihre älteren Verwandten und Bekannten aufzuklären und zu warnen. (fh)

