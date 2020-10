Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vier Verletzte bei Unfall in Neunkirchen

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Dienstagabend, 20.10.2020, kam es zu einem Verkehrsunfall in Neunkirchen bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Gegen 19:52 Uhr befuhr ein 27-jähriger Koblenzer mit seinem PKW die Bundesstraße 507 (B507) aus Richtung Neunkirchen kommend in Fahrtrichtung Neunkirchen-Ingersau.

Vermutlich geriet der 27-Jährige in einer scharfen Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit dem PKW einer 39-jährigen Frau aus Köln, die mit ihren vier Kindern unterwegs war.

Sowohl der Fahrzeugführer, als auch die Kölnerin und zwei ihrer Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagenbesatzungen kümmerten sich um den 27-Jährigen und brachten die Frau und ihre Kinder in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (Mi)

