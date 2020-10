Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Junger Autofahrer prallt gegen einen Baum

Eitorf (ots)

Bei einem Autounfall am Samstag (17.10.2020) hat ein junger Autofahrer aus Eitorf die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Der 19-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer waren gegen 15:00 Uhr auf der Alzenbacher Straße aus Richtung Bitze unterwegs. Als er nach links in die Straße Altebach abbiegen wollte, verlor der Eitorfer die Kontrolle über seinen blauen VW Golf. Der Wagen prallte zunächst mit dem rechten Vorderreifen gegen eine Verkehrsinsel, fuhr noch einige Meter über die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Nach Sichtung der Spuren am Unfallort geht die Polizei davon aus, dass der junge Fahrer beim Abbiegen nicht außen um die Verkehrsinsel herum, sondern auf der Gegenfahrbahn daran vorbei fahren wollte und aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit ins Driften kam. Beide Insassen wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Golf wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000,- Euro. (fh)

