Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kontrahenten im Streit mit dem Messer verletzt

Hennef (ots)

Bei einem Streit zwischen zwei jungen Männern am gestrigen Nachmittag (15.10.2020) ist ein Beteiligter von einem Messer leicht verletzt worden. Die Bekannten hatten sich gegen 16.15 Uhr zu einer Aussprache im Bereich der Bonner Straße/Auf dem Sand in Hennef getroffen. Hintergrund der Aussprache soll nach ersten Ermittlungen eine Trennungsgeschichte zwischen einem der Beteiligten und der Schwester des anderen Beteiligten. Das Gespräch zwischen dem 19-jährigen Siegburger und dem 21-jährigen Hennefer geriet außer Kontrolle und mündete in einem handfesten Streit, in dessen Verlauf der 19-Jährige mehrmals mit einem Messer nach dem 21-Jährigen stach. Der Hennefer konnte die Stichversuche abwehren und wurde bei einer Abwehrbewegung vom Messer leicht am Kopf verletzt. Er kam zur Behandlung der Schnittverletzung ins Krankenhaus. Der Siegburger flüchtete vom Tatort. Die Polizei leitete die Fahndung nach ihm ein und konnte den Tatverdächtigen telefonisch erreichen. Dieser war bereits auf dem Weg zurück nach Siegburg und wurde am Telefon überzeugt, nach seiner Ankunft zur Polizeiwache zu kommen. Der 19-Jährige kam dann zu Fuß unter ständiger Luftbeobachtung des zu Fahndungszwecken eingesetzten Polizeihubschraubers zur Wache und wurde dort vorläufig festgenommen.

Der bislang polizeilich nicht in Erscheinung getretene Festgenommene ist zu dem Vorfall vernommen worden und räumte den Sachverhalt teilweise ein. Er wurde heute wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen. Die Polizei ermittelt gegen den 19-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (Bi)

