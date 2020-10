Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Im geparkten Auto bei Verkehrsunfall verletzt

Siegburg (ots)

Ein 49-jähriger Siegburger ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag (14.10.2020) leicht verletzt worden, obwohl er bei abgestelltem Motor mit seinem Auto auf einem Parkplatz stand. Der Mann war kurze Zeit zuvor nach dem Einkauf in seinen Renault gestiegen, der auf dem Parkplatz des Geschäftszentrums "Zum Hohen Ufer" in Siegburg stand. Ihm gegenüber parkte in dem Moment eine 72-jährige Henneferin mit ihrem VW Golf vorwärts ein. Sie verwechselte nach eigenen Angaben das Gas- und das Bremspedal, beschleunigte ihr Fahrzeug, überfuhr eine doppelte Bordsteinkante, die die Parkplatzreihen voneinander trennt und kollidierte mit dem geparkten Renault. Das Fahrzeug des 49-Jährigen wurde durch die Kollision aus der Parktasche herausgeschoben. Er schlug durch die Aufprallwucht mit dem Kopf an und verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. (Bi)

