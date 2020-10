Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kollege im Feierabend führt Einsatzkräfte zu flüchtigen Automatenaufbrechern

Eitorf (ots)

Um kurz vor 01.00 Uhr in der Nacht zu Mittwoch (14.10.2020) meldete ein Anwohner der Kelterser Straße in Eitorf der Polizei, dass ein Zigarettenautomat auf der Straße von einem unbekannten Mann aufgebrochen werde. Noch während des Notrufs stieg der Täter mit seinem Brecheisen in einen wartenden dunklen Audi und fuhr vom Tatort weg. Offensichtlich hatte er den Automaten nicht aufhebeln können. Der Zeuge konnte einen Teil vom Autokennzeichen ablesen und durchgeben. Die Polizei Eitorf leitete umgehend eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein. Ein Beamter der Polizeiwache, der nach Feierabend auf dem Heimweg war, hatte beim Rausgehen den Fahndungsaufruf am Funk mitgehört. Auf der Herchener Straße fuhr der mutmaßlich gesuchte Audi Kombi plötzlich vor ihm her. Er folgte dem Wagen bis Eitorf-Bitze und führte seine Kollegen im Streifenwagen heran, die den PKW auf einem Feldweg "Am Rahnscheid" übernahmen und die Insassen kontrollierten. Die beiden 22 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen aus Eitorf taten unschuldig und verweigerten die Durchsuchung des PKW. Dies offensichtlich auch aus gutem Grund, denn im Fußraum des Beifahrers lagen diverse Ein- und Aufbruchsgegenstände wie Brecheisen, Abschleppseil und Handschuhe. Die beiden jungen Männer wurden vorläufig festgenommen. Der schwarze Audi wurde als Beweismittel und zur weiteren Spurensicherung durch ein Abschleppunternehmen zum Sicherstellungsgelände transportiert. Auf der Polizeiwache wurden die Eitorfer erkennungsdienstlich behandelt. Zu den Vorwürfen schwiegen sie. Wegen fehlender Haftgründe mussten sie wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell