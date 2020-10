Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall ohne Hilfe zurückgelassen

Siegburg (ots)

Am Montagmorgen (12.10.2020) alarmierte eine unbeteiligte Zeugin Rettungsdienst und Polizei, weil sie gegen 07.30 Uhr auf dem Gehweg an der Kreuzung Wilhelmstraße/Bonner Straße einen auf der Erde liegenden verletzten jungen Mann gefunden hatte. Der 23-Jährige aus Bonn schilderte den Einsatzkräften, dass er zu Fuß in Richtung Bahnhof Siegburg gegangen sei. Auf dem Fußgängerüberweg Bonner Straße/Wilhelmstraße sei er von einem abbiegenden dunklen Kombi frontal erfasst und über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert worden. Dabei wurde er leicht verletzt und kam mit dem Krankenwagen in eine Bonner Klinik. Der Fahrer des dunklen PKW hatte nicht angehalten, sondern war über die Bonner Straße in Richtung Sankt Augustin davon gefahren. Die Polizei sucht Unfallzeugen, die Angaben zum Hergang oder zum flüchtigen PKW machen können. Bei dem Fahrzeug soll es sich möglicherweise um einen Audi oder BMW Kombi handeln. Hinweise an die 02241 541-3121. (Bi)

