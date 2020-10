Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur: Lichtbildfahndung nach Ladendieben in einer Herrenboutique

Siegburg (ots)

Leider wurde im Link zu den Fahndungsbildern ein Buchstabe unterschlagen. Ich bitte um Entschuldigung.

Zwei Ladendiebe sind bei ihrer Tat am 30.07.2020 von der Videoüberwachungsanlage einer Herrenboutique in der Holzgasse in Siegburg gefilmt worden. Während die Angestellte des Modegeschäftes andere Kunden bediente, griffen sich die beiden Männer mehrere Jeanshosen im Wert von knapp 900 Euro und liefen in Richtung der Zeithstraße davon. Ein Kunde aus dem Laden lief den Flüchtigen noch ein Stück weit hinterher. In Höhe des Kreisverkehrs Zeithstraße trennten sich die Diebe. Einer lief in Richtung der Feuerwache, sein Mittäter in den Verbindungsweg zum Schulzentrum. Die Beute und eine von einem der Täter getragene Baseball-Kappe konnten in Tatortnähe gefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls.

Die Polizei sucht aufgrund richterlicher Anordnung mit Bildern nach den Tatverdächtigen. Wer kennt die abgebildeten Männer? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3121.

Fotos der Verdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://url.nrw/SU2020-75. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell