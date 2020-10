Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

53797 Lohmar (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Mo., 12.10.2020, 17:10 Uhr, 53797 Lohmar, B484 zw. B56N und AS A3, Fahrtrtg. Lohmar. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 77jährige Lohmarerin mit ihrem OPEL Corsa die B484 aus Siegburg kommend, in Rtg. Lohmar. Vor der Anschlussstelle zur A3 wollte sie nach rechts auf die Abbiegespur zur A3 wechseln, wobei sie einen dort bereits fahrenden VW Passat übersah und mit diesem seitlich so unglücklich kollidierte, dass sich der Corsa überschlug und anschließend rechts neben der Fahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stillstand kam. Die 77jährige wurde durch den Unfall schwer, ihre 57jährige Beifahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt; der 25jährige Passatfahrer, ebenfalls aus Lohmar, blieb unverletzt. Die Verletzten wurden mittels RTW in die UNI-Klinik nach Bonn gebracht. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden, der Corsa dürfte sogar einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten haben. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die B484 in Fahrtrichtung Lohmar für gut eine Stunde gesperrt bleiben, der Verkehr wurde durch die POLIZEI örtlich umgeleitet. (flo)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell